Ağrı Dağı'nda sel felaketi: Dağcılar ve turistler mahsur kaldı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda sel felaketi: Dağcılar ve turistler mahsur kaldı

Ağrı Dağı'nda yaşanan şiddetli sağanak yağışlar, sel felaketine yol açtı. Dağcılar ve turistleri taşıyan bir minibüs, sel sularında mahsur kaldı. Jandarma ekipleri zamanında müdahale ederek, minibüsü kurtardı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay dağa tırmanış yapanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

29.07.2024 21:47
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Ağrı Dağı'nda sel felaketi: Dağcılar ve turistler mahsur kaldı

Ağrı Dağı'nda yaşanan sel felaketi, turistleri şoke ederken, jandarma zamanında müdahale etti

AĞRI - Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nda etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, sel felaketine yol açtı. Yaşanan olayda, dağcılar ve turistler taşıyan bir minibüs, 3 bin 200 rakımdaki yolda mahsur kaldı.

5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda, 2200 rakımlı Elek köyü üzerinde ki yol, sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte çamur ve kaya parçalarının taşınması nedeniyle ulaşıma kapandı. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dağın 3 bin 200 rakımlı kampına giden bir minibüs, dönüş yolunda sel sularında mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulma çabaları sonuç vermeyen minibüs yolcuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, özel ekipmanlarla minibüse ulaştı ve halat yardımıyla zırhlı araçlarına bağlayarak güvenli bölgeye çekti. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yolcular jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Ağrı Dağı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen bir başka olayda, iki dağcı zirvede kaybolmuş ve donarak hayatlarını kaybetmişti. Ağrı Dağı'nda yaşanan bu olaylar, dağa tırmanış yapanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda sel felaketi: Dağcılar ve turistler mahsur kaldı - Son Dakika

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