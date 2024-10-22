Ağrı Dağı'nda Zorlu Zirve Tırmanışı

Ağrı Dağı'na zorlu tırmanış
AĞRI - 4 mevsim dağcıları ağırlayan Ağrı' Dağı'nda yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen dağcılar zirveye ulaşmayı başardı.
Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, bölgede etkili olan kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle zirve tırmanışında zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi ve kar kalınlığının yükselmesine rağmen tırmanışa ara vermeyen dağcı grubu, Yerel rehber Resul Civaş ile beraber zirve tırmanışını tamamladı.
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