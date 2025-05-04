Ağrı Dağı Yabancı Dağcıları Ağırlıyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı Yabancı Dağcıları Ağırlıyor

Ağrı Dağı, dünya genelinden gelen dağcılara kayak ve zirve tırmanışı deneyimi sundu.

04.05.2025 17:38
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Ağrı Dağı dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor

AĞRI - Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, bu kez dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı dağcıları ağırladı. Doğa tutkunları önce 4.600 rakımda kayak yaparak eşsiz bir deneyim yaşadı, ardından zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Zorlu tırmanışın ardından 5.137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan grup, hem spor hem de doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı. Dağcılar, tekrar inişe geçmeden önce manzaranın ve başarılarının tadını çıkardı.

Ağrı Dağı'nda uzun yıllardır yerel rehberlik yapan Resul Civaş, dağın dört mevsim boyunca ilgi gördüğünü belirtti. "Yaz kış Ağrı Dağı hiç boş kalmıyor. Dünyanın her yerinden dağcılar geliyor, biz de onları kamplarımızda en iyi şekilde ağırlıyor ve zirve yolculuklarında eşlik ediyoruz," dedi.

Tırmanışa 3.200 rakımdaki ilk kampta başlayan dağcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 4.600 rakımdaki ikinci kampa ulaştı. Burada kısa bir dinlenme sürecinin ardından zirveye doğru tırmanışlarına devam ettiler.

Yaz aylarında bile zirvede eksi 30 ila 35 dereceyi bulan soğuklarla mücadele eden sporcular, kayak, nefes egzersizleri ve çeşitli spor aktiviteleriyle anın tadını çıkardı.

Kaynak: İHA

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