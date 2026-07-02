Ağrı Emniyet Müdürü, Millet Bahçesi'nde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Ağrı Emniyet Müdürü, Millet Bahçesi'nde Denetim Yaptı

Ağrı Emniyet Müdürü, Millet Bahçesi\'nde Denetim Yaptı
02.07.2026 17:02
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İl Emniyet Müdürü Önder, millet bahçesinde asayiş için denetim ve incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, millet bahçesi ve çevresinde asayiş ve güvenliğe yönelik denetimlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Önder ve beraberindekiler, baharın gelmesiyle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Millet Bahçesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirmesi için Önder'in talimatıyla millet bahçesinde bir süre önce polis ekipleri görevlendirildi.

Önder, alanda asayiş ve güvenliğe yönelik denetimlerde bulunarak yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Göksel, Asayiş, Güncel, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Emniyet Müdürü, Millet Bahçesi'nde Denetim Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Emniyet Müdürü, Millet Bahçesi'nde Denetim Yaptı - Son Dakika
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