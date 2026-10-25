Ağrı Hamur\'da pancar yüklü TIR ile çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı Hamur'da pancar yüklü TIR ile çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın Hamur ilçesinde Hamur-Tutak Kavşağı'nda pancar yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı TIR sürücüsü ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, TIR'daki pancarlar yola döküldü.
AĞRI'nın Hamur ilçesinde, pancar yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hamur- Tutak Kavşağı'nda meydana geldi. Tutak yönünden gelen 04 AAY 361 plakalı pancar yüklü TIR ile Hamur istikametinden gelen 34 CCP 485 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36), olay yerinde yaşamlarını yitirdi. TIR'ın yaralanan sürücüsü M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. TIR'daki pancarların yola döküldüğü de görüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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