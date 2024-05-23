Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi\'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" yapıldı.

23.05.2024 20:58
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" yapıldı.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nin Osmanlı Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin büyük bir milli kültür ve inanca sahip olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Geçmişte atalarımız, bu milli kültürümüz ve inancımızı harmanlayıp çok büyük devletler ve medeniyetler inşa etti. Onların çok güçlü olduğu dönemlerde, gururla söylüyoruz, dünyanın hiçbir yerinde gerek kendi hükümranlık alanlarında gerekse diğer coğrafyalarda, bugün yaşadığımız, aklımızı zorlayan ve vicdanımızı yaralayan Gazze ve Doğu Türkistan'daki zulümlerin hiçbiri olmadı."

Koç, yeniden geçmişteki gibi güçlü olup dünya mazlumlarının sesi olmak için tarihin ve medeniyetin üzerlerine sorumluluk yüklediğine dikkati çekti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Koç, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun dara düşmüş, ister gönül coğrafyamızda olsun ister yakın coğrafyamızda olsun ister komşularımızda olsun bütün milletler gözünü bize çeviriyorlar ve bizden imdat bekliyorlar. Allah'a şükür, şu halimizle bile dünyanın neresinde bir mazlum neresinde bir zulüm varsa topyekun olarak bu millet ve devlet onların yanında yer alıyor. Bunu daha da ileriye taşımak için hep beraber çalışacağız."

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da öğrencilerin mezuniyeti için mutlu olduklarını ancak başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı yerlerde yaşanan zulümlerin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Törene il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

İbrahim Çeçen, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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