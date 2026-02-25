Ağrı-Kağızman Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
Ağrı-Kağızman Yolu Yeniden Açıldı

Ağrı-Kağızman Yolu Yeniden Açıldı
25.02.2026 12:31
Karayolları ekipleri, 5 metre kar kalınlığındaki Ağrı-Kağızman yolunu 2 haftada ulaşıma açtı.

Ağrı'da Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Ağrı-Kağızman kara yolunu gece gündüz çalışarak yeniden ulaşıma açtı.

Bölgede bir süre önce etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Rotatif araç, kepçe ve greyderle zorlu bir çalışma yürüten ekipler, yer yer 5 metreyi aşan karla mücadele etti.

Kar kalınlığının fazla olduğu yolun son kısmında tünel açan ekipler, kepçeyle kar kütlelerini kırdı, rotatifle de temizledi.

Ekiplerin yaklaşık 2 haftalık zorlu çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtığı kara yolundaki meşakkatli çalışma dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

Ağrı-Kağızman Yolu Yeniden Açıldı

12:37
12:01
12:00
11:31
11:28
11:09
Ağrı-Kağızman Yolu Yeniden Açıldı
