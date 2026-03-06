Ağrı'nın Menderesleri Kışla Güzelleşti

Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde kilometrelerce uzunluktaki menderesler kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Kentin kuzeyinde yüksek rakımlı bölgedeki Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan menderesler, kışın hayvanların su ihtiyacını karşılıyor.
Yaz aylarında yaylacıların çevresine çadır kurup hayvancılık yaptığı mendereslerin bulunduğu bölgede, bu yıl kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.
Kilometrelerce uzunluktaki menderesler ve çevresindeki karlı dağlar, dronla görüntülendi.
