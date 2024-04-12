Ağrı\'nın Patnos ilçesinde Badişan Deresi\'nin taşması sonucu ev ve ahırlar su altında kaldı

İran, İsrail'i füzelerle vurdu, Hamas'tan açıklama geldi

İran'ın Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme olarak İsrail'i füzelerle vurması dünyayı tedirgin ederken, Hamas da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hamas, İran'ın askeri operasyonunu doğal bir hak olarak değerlendirirken, Siyonist saldırılara karşı kendilerini savunmanın doğal bir hak olduğunu belirtti.