Güncel

Ağrı'nın yüksek kesimleri Mayıs ayında karla kaplandı

AĞRI - Ağrı'da, Mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla sabaha uyanan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Ağrı'da yüksek kesimde bulunan birçok köyde Mayıs ayına rağmen kar yağışı etkili oldu. Hamur ilçesine bağlı Karlıca ve Dana Kıran köyünde gece etkili olan ve sabaha kadar aralıklar devam eden kar yağışı, vatandaşlara sürpriz oldu. Evlerin önünün tamamen karla kaplı olduğu görüntüler Ocak ayını aratmadı.