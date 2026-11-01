Ağrı Patnos\'ta şarampole devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı

Ağrı Patnos'ta şarampole devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Aşağıgöçmez köyü yolunda hafif ticari aracın elektrik direğine çarparak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 EK 919 plakalı hafif ticari araç, Aşağıgöçmez köyü yolunda elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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