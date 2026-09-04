Ağrı Patnos\'ta zifte yapışan yavru kedi itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kurtarıldı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yola dökülen zifte yapışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir saatten fazla ziftin içerisinde kaldığı belirtilen yavru kediye ekipler, su ve yiyecek verdi.

Olay, Patnos ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi'nde meydana geldi. Yola dökülen zifte giren yavru kedi, yapışkan madde nedeniyle bulunduğu yerden çıkamadı. Mahallelinin ihbarıyla Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma görevlisi Mehmet Kaya, ziftin içerisinde uzun süre kalan ve bitkin düşen kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedinin üzerindeki maddenin temizlenmesi ise 1 saatten fazla sürdü. Yapılan müdahalenin ardından hareket etmeye başlayan yavru kediye ekipler, su ve yiyecek verdi.