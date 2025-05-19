Ağrı Valiliği'nden Ambulans İddiasına Yanıt

Ağrı Valiliği, kanaması bulunan çocuğun ambulans verilmeden Ağrı'dan Erzurum'a gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya organlarında kanaması bulunan çocuk hastanın ambulans verilmeden Erzurum'a gönderildiği iddialarınin yer alması üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Hastanın milyonda bir görülen, kalıtsal olan, diş eti ve burun kanamalarının sık görüldüğü bir kanama bozukluğuna sahip olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağrı'da ikamet eden hastamızın takibi, nadir olan hastalığının tetkiklerinin daha kapsamlı yapılabildiği Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği'nde devam etmektedir. Görüntülerin çekildiği gün, hastamız rutin kontrolü için gideceği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk kağıdı almak için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'ne başvurmuş, işlemleri birkaç dakika içerisinde tamamlanmıştır. Hastamızın o sırada herhangi bir rahatsızlığı ise bulunmamaktadır."

Açıklamada, hastanın Ağrı Otogarı'nda ailesiyle birlikte Erzurum'a seyahat için beklediği sırada şiddetli bir burun kanaması geçirdiği, ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı ve ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürüldüğü bildirildi.

Hastaya acil serviste ilk müdahale yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Burun tamponu, kanamayı durdurucu ilaç tedavisi uygulanmış, ardından kanama odakları, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarımız tarafından yakılma işlemi yapılarak burun kanaması tamamen kontrol altına alınmıştır. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki çocuk hastalıkları uzmanlarımızdan oluşan bir ekip tarafından da süreç titizlikle takip edilmiş, gerekli tüm tıbbi müdahaleler zamanında yapılmıştır. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından hastamız ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Dolayısıyla, hastamızın rahatsız olduğu halde ambulans verilmeden Ağrı'dan Erzurum'a sevk edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."