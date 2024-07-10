Ağrı Valisi Mustafa Koç, selin vurduğu köylerde inceleme yaptı - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, selin vurduğu köylerde inceleme yaptı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, selin vurduğu köylerde inceleme yaptı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde selin yol açtığı hasarı inceledi. İl Özel İdaresi ise sel felaketinin etkilediği köylerde hasar tespit çalışması başlattı. İnceleme sırasında Vali Koç, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi ve zarar gören yerleri gezdi.

10.07.2024 18:32
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AĞRI Valisi Mustafa Koç, sağanak sonrası selin vurduğu Eleşkirt'in köylerinde incelemede bulundu. İl Özel İdaresi, sel felaketinin yıktığı köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Ağrı'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, sele neden oldu. Sel suları Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde büyük hasara yol açtı. Sel suları bir otomobili sürüklerken, bazı ev ve tandırlıklarda hasara yol açtı. Yağış sebebiyle Ağrı merkeze bağlı Dumanlı, Beşbulak, Sabuncu, Mollaosman, Mollaali, Aşağı Pamuktaş. Yukan Pamuktaş Özveren ve Akçay grup köy yolunda menfez ve köprüler zarar gördü. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri, onarım çalışmasına başladı.

HASAR TESPİTİ

Ağrı İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde yağış sonrası 8 ahır, 3 ev, 6 tandırlık, 2 araç, 1 kamyonet, 1 motosiklet, 1 biçer ve tarım aletlerinin zarar gördüğü belirlendi.

VALİ KOÇ, KÖYLERDE İNCELEMEDE BULUNDU

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sel sularının zarar verdiği Eleşkirt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde incelemede bulundu. Vali Koç, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Geçmiş olsun dileklerin ileten Vali Koç, zarar gören yerleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Koç'un Akyumak köyüne yaptığı incelemeye Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Ağrı İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: DHA

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