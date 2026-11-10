Ağrı ve Ardahan'da gece sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye inerken buzlanma oluştu - Son Dakika
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Ağrı ve Ardahan'da gece sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye inerken buzlanma oluştu

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Ağrı ve Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk havada gece sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar indi. Cadde ve sokaklarda yer yer buzlanma görülürken araç camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da, araç camları buzla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, cadde ve sokaklarda yer yer buzlanmalar oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Araç camları buz tutu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kaynak: AA
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