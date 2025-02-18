Ağrılı Kadınlar Kağıt Rölyefle Hem Sosyalleşiyor Hem Kazanıyor - Son Dakika
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Ağrılı Kadınlar Kağıt Rölyefle Hem Sosyalleşiyor Hem Kazanıyor

Ağrı'da açılan kağıt rölyef kursu, kadınlara hem sanatsal bir uğraş hem de gelir sağlıyor.

18.02.2025 17:40
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Ağrılı kadınlar kağıt rölyef sanatıyla hem sosyalleşiyor hem kazanıyor

AĞRI - Ağrı Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kağıt rölyef kursu, kadınların el emeğiyle ortaya çıkardığı eşsiz eserlerle dikkat çekerken, kursiyerlere gelir kapısı aralıyor.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşık bir buçuk yıl önce açılan kağıt rölyef kursu, Ağrılı kadınlara hem sanatsal bir uğraş hem de aile bütçelerine katkı sağlama imkanı sunuyor. Kağıt rölyef sanatı, sabır ve özen gerektiren bir zanaat olarak kadınların yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanırken, kendilerini ifade etmeleri için de sosyal bir platform oluşturuyor. Kadınların hayal gücüyle şekillenen bu sanat ile ortaya eşsiz güzellikte tablolar çıkıyor.

Rölyef sanatıyla tanıştıktan sonra hem sosyalleşip hem de ruh sağlığını toparladığını söyleyen kursiyerlerden Gülsen Demirpolat, "Ben pilates antrenörüyüm, buraya geldikten sonra kendi öğrencilerime söyledim. Onlarda buraya gelmeye başladı. Yaptığım ürünleri evimde kullanıyorum aynı zamanda satarak gelir de elde ediyorum. Bu sanat beni çok rahatlatıyor, ben bunu yaptığım zaman gerginliğimden kurtuluyorum. Yaptığın bir şeyi görmek insana çok iyi geliyor. Burası ev hanımları için büyük bir fırsat. Her yaştan insan var burda ve ortamımız çok güzel" ifadelerine yer verdi.

El sanatları öğretmeni Sibel Kılıç, kurslara genellikle kadınların katıldığını belirterek, "Kadınlar burada hem gelir elde ediyor hem de sosyalleşiyor." dedi.

Kılıç, 22 yıl sonra öğretmen olarak atandığını ve 2 yıldır Ağrı Halk Eğitimi Merkezi'nde görev yaptığını ifade etti. El sanatları öğretmenliğinin kapsamlı bir alan olduğunu vurgulayan Kılıç, 10 yıl boyunca usta öğreticilik yaptığını ve son 5 yıldır rölyef sanatı kursları verdiğini söyledi.

Ağrı'ya geldiğinde yaptığı araştırmalar sonucunda kağıt rölyef sanatıyla ilgili bir kursun bulunmadığını fark ettiğini belirten Kılıç, "Bu eksikliği gidermek amacıyla kursu açtım. Haftada 5 gün, saat 09.00 ile 15.00 arasında derslerimiz devam ediyor. İlk kursumda 22 kursiyerim vardı, şu an ise 17 kursiyerimiz aktif olarak eğitim alıyor." diye konuştu.

Kadınların başlangıçta evleri için dekoratif amaçlı kursa katıldıklarını anlatan Kılıç, zamanla sosyalleşmek ve kaliteli vakit geçirmek için de eğitime devam ettiklerini dile getirdi. Kılıç, bunun yanı sıra kursiyerlerin siparişler alarak aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrılı Kadınlar Kağıt Rölyefle Hem Sosyalleşiyor Hem Kazanıyor - Son Dakika

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