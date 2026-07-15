Ahbap Derneği Bağışlarıyla İlgili İddialar

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Esin Önder Çağlayan, Başaran Holding'e ait bazı taşınmazları şüphelilerden Haluk Levent'in kendisine olan borçları karşılığında devraldığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağlayan, emniyetteki ifadesinde aylık gelirini 400 bin lira olarak belirterek, firma yetkilisi olduğunu beyan etti.

Çağlayan'a, "yasal veya yasa dışı herhangi bir bahis sitesine üyeliği olmadığını söylemesi" üzerine, şüpheli Yeliz Kaya'yı tanıyıp tanımadığı, aralarında ticaret ve borç ilişkisi olup olmadığı soruldu.

Kaya'yı 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent aracılığıyla tanıdığını, Levent ile aralarında uzun zamandır borç alışverişi olduğunu, kendisinden her zaman geçici ve kısa süreliğine borç istediğini aktaran Çağlayan, şöyle konuştu:

"Bu paraları kendisinin asistanı ve muhasebecisi olarak tanıttığı Yeliz Kaya isimli şahsın banka hesabına göndermemi istiyordu. Ben, bu şekilde tahmini olarak 2023 yılından itibaren ismen bilmekteyim. Haluk'a verdiğim bütün borç paraları Yeliz'in şahsi banka hesabına gönderdim. Zaten Haluk resmi olarak da Yeliz'in banka hesaplarını kendisinin kullandığını vergi dairesine de beyan etmiştir. Benim Yeliz'le 2025 yılı Ekim-Kasım aylarına kadar olan bütün ilişkim bundan ibaretti. Bu tarihlerde yine Haluk'un bana çok fazla borcu olmuştu. 'Bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık olarak bu taşınmazları bana devretmek istediğini' söyledi."

İlerleyen dönemlerde şüpheli Haluk Levent'in bilgisi ve isteği üzerine Kaya tarafından kendi adına çok sayıda gayrimenkul devir işlemi gerçekleştiğini, bunların tamamının Levent'in kendisine olan borçlarına karşılık yapılan devir işlemleri olduğunu savunan Çağlayan, şüpheli Kaya'yla arasındaki ilişkinin Levent'in asistanı ve muhasebecisi olmasından ibaret olduğunu söyledi.

Haluk Levent'in sık sık borç para istediği iddiaları

Çağlayan'a, Levent'i nereden tanıdığı ve aralarındaki borç alacak verecek ilişkisi olup olmadığı soruldu.

Yaklaşık 15 yıl önce Levent'in ailesiyle tanıştığını, bu süreçte kendisinden zaman zaman borç istediğini, en son 2024'e kadar gönderdiklerini geri ödediğini anlatan Çağlayan, Levent'in Haziran 2025'te menajerleri Müge Sözen Küçük (şüpheli) ve H.K'yle yanına geldiğini, bir firmadan reklam gibi anlaşmalardan dolayı 10 milyon dolar tutarında sözleşmesinin olduğunu, alacaklarını 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında alabileceğini ancak yardım faaliyetleri nedeniyle şahsi taahhütlerde bulunduğunu, bunları yerine getirmezse çok sayıda insanın mağdur olacağını, borcunu alacaklarını tahsil ettiği zaman geri ödeyeceğini söyleyerek, kendilerinden parça parça, toplamda da 8 milyon dolar istediğini beyan etti.

Şüpheli Esin Önder Çağlayan, aralarındaki güven ilişkisine dayanarak paranın bir kısmını Kaya'nın hesabına gönderdiğini, devamında yine borç olarak 8 ve 6 milyon dolar verdiğini, paraları geri alamadığını belirtti.

Borçlar karşılığında, Haluk Levent'in kendisine müteahhitlerden birçok gayrimenkul alacağı olduğunu, borçlarına karşılık olarak bunların devirlerini üzerine yapacağını söylediğini, borçları geri alamadığı için bunu kabul ettiğini, Kaya'nın 63 gayrimenkul devri yaptığını aktaran Çağlayan, "Haluk (Levent), bahse konu taşınmazları benim üzerime devrederken, taşınmazların sahibi olduğunu söylediği müteahhitlerle hesap kapatırken belli miktarlarda açığı kaldığını, bu açıkların kapatılması için taşınmaz devirlerinden sonra belli oranlarda kendisine para göndermem gerektiğini söyledi. Ben bu şekilde Haluk'a parça parça toplamda 70 milyon dolar civarında bir borç para gönderdim. Bu borç paraların karşılığında ekspertiz değeri toplamı 35 milyon dolar değerinde 68 adet taşınmaz aldım. Bu taşınmazlar halen benim üzerime kayıtlı olup, herhangi bir üçüncü kişiye devir işlemi yapılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Başaran Holding'in taşınmazları da soruldu

Zanlılardan Yeliz Kaya'dan devraldığı, önceki sahibi Başaran Holding olan taşınmazlar da sorulan Çağlayan, şu cevabı verdi:

"Bu taşınmazların ne şekilde Yeliz Kaya'ya devredildiği hususunda da herhangi bir bilgim yoktur. Ben, bu taşınmazları Haluk Levent'in bana olan borçları karşılığında devir aldım. Bu devir işlemleri öncesinde Haluk'a borç olarak parça parça toplam da 70 milyon dolar tutarında borç para vermiştim. Bu paraların bir kısmını yine Haluk'un isteği üzerine asistanı ve muhasebecisi olan Yeliz Kaya'nın banka hesabına gönderdim. Bir kısmı için ise yetkilisi olduğum firma tarafından benim adıma düzenlenen çeklerle vermiştim. Bu taşınmazların paralarını bu şekilde devirden önce ve sonra olmak üzere Haluk'a borç olarak göndermiştim. Hatta halihazırda Haluk Levent'e vermiş olduğum ve vadesi 2026 Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım aylarına ait olan 13 milyon dolar tutarındaki çekin ödeme yükü altındayım. Her ne kadar yukarıda söylendiği üzere 22 adet taşınmazın 60 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilmiş ise de bu taşınmazlar için yaptırdığımız banka ekspertiz raporlarında, 22 adet taşınmazın toplam değerinin 24 milyon 800 bin dolar değerinde olduğu anlaşılmıştır. Banka tarafından düzenlenen ekspertiz raporlarını ifademe ek olarak sunuyorum. Ayrıca bu konu ile ilgili Haluk Levent, Haluk Levent'in yetkilisi olduğu Ahbap Derneği ve benim aramda düzenlenen 17 Mayıs 2026 tarihli sözleşme ekinde görüleceği üzerine bahse konu 22 adet taşınmaza toplam 28 milyon 500 bin dolar tutarında para ödemesi yapılmıştır. Taşınmazlar şu anda mülkiyetimde olup, banka kredisi için ipotek olarak gösterilmiştir. Taşınmazlar herhangi bir üçüncü kişiye devredilmemiş, böyle bir konu söz konusu olmamıştır."

Şüpheli Çağlayan, vicdanının istismar edilerek sarmalın içinde bırakıldığını ve dolandırıldığını, Haluk Levent'ten şikayetçi olduğunu belirtti.

Kendisine verdiği vadeleri eylül, ekim ve kasım aylarında olan, ödemek zorunda olduğu çeklerin kime ciro edildiğinin tespit edilmesinin istendiğini aktaran Çağlayan, "Başaran Holding'le ilgili olarak ederi 24 milyon dolar olan taşınmazların değerinin 60 milyon olduğunu iddia etmesi ve hakkımda bu taşınmazların bedelini ödemediğim yönünde iftiralarda bulunması sebebiyle şikayetçiyim. Bu soruşturma dolayısıyla itibarım zedelenmiştir." beyanında bulundu.