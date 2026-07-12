Ahbap Derneği'nde Bağış Skandalı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne bulunulan bağışlarla bahis oynandığını, dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğunu duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen ve konusunu "Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı" iddiasının oluşturduğu soruşturmaya dair işlemlerin, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirildiği kaydedildi.

Bu çerçevede, Haluk Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu aktarılan açıklamada, şüpheli Yeliz Kaya'nın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edildiği belirtildi.

Yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verilen açıklamada, "şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı" ifade edildi.

Soruşturma kapsamında yurt dışı yasağı uygulanan Levent'in "yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması" üzerine operasyon ve yakalama süreci başlatıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."

Başsavcılığın bir başka açıklamasında da "şüphelilerin gözaltına alındığı" duyuruldu.