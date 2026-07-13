AHBAP Derneği'ne Operasyon: Haluk Levent Gözaltında - Son Dakika
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AHBAP Derneği'ne Operasyon: Haluk Levent Gözaltında

13.07.2026 09:30
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Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi AHBAP Derneği'nde yapılan operasyonda gözaltına alındı.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

YÜKSEK MİKTARLI PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haluk Levent, Operasyon, Politika, 3. Sayfa, Finans, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel AHBAP Derneği'ne Operasyon: Haluk Levent Gözaltında - Son Dakika

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