Ahbap Derneği Soruşturması: 44 Milyon Lira ve Altın Akıbeti!

Ahbap Derneğine ait 44 milyon liranın önce yaklaşık 1 milyon dolara, ardından fiziki altına çevrilmesinin kararlaştırıldığı, döviz bürosundan doları ve kuyumcudan altınları teslim alma, muhafaza edileceği banka kasasının anahtarını bulundurma konusunda dernek başkanı Haluk Levent'in yetkilendirildiği, açılan söz konusu kasada ise ilaç ve kitap bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine yönelik yürütülen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 35 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında, dernek yönetim kurulunun ocak ayında art arda aldığı 3 karar incelendi.

Buna göre, mali varlıkların güvenliğinin sağlanması ve derneğe ait altın, kıymetli evrak ve benzeri fiziki kıymetlerin güvenli şekilde muhafaza edilmesi amacıyla dernek adına banka kasası kiralanmasının kararlaştırıldığı belirlendi.

Kiralanacak kasanın yalnızca derneğe ait mali varlıkların korunması amacıyla kullanılacağı ve içeriğinin periyodik olarak kontrol edilerek sonuçların yönetim kuruluna sunulacağı, kasa sözleşmesinin imzalanması, anahtarın teslim alınması ve ilgili banka işlemlerinin yürütülmesi konusunda dernek başkanı Haluk Levent'in yetkilendirilmesine karar verildiği tespit edildi.

Derneğin mali varlıklarının korunması, değer kaybının önlenmesi ve kaynakların enflasyona karşı muhafaza edilmesi amacıyla banka hesabında bulunan 44 milyon liranın dövize çevrilerek fiziki altın alımında kullanılması, bu kapsamda dernek hesabından döviz şirketine 44 milyon lira gönderilerek piyasa koşullarına uygun şekilde 1 milyon 12 bin 970 dolar satın alınması, temin edilen dövizin ise fiziki altın alımında kullanılmasına karar verildiği belirlendi.

Derneğin kararında, fiziki altın alımının fatura ve teslim-tesellüm belgesi düzenlenerek gerçekleştirilmesi, altının türü, ayarı, gramajı, birim fiyatı ve toplam bedelinin alım tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmesi, işlemlerin dernek menfaatini koruyacak şekilde yürütülmesinin istendiği, döviz ve fiziki altın alımına ilişkin işlemler ile belge temini, teslim alma ve muhasebeye intikal ettirme süreçlerinin yürütülmesi konusunda dernek başkanı Haluk Levent'in yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildiği tespit edildi.

Derneğin ayrıca, derneğin mali varlıklarının korunması, değer kaybının önlenmesi ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi amacıyla dernek kasasında bulunan 1 milyon 12 bin 970 doların fiziki altın alımında kullanılması, fiziki altının bir firmadan piyasa koşullarına uygun şekilde satın alınması, alıma ilişkin fatura ve teslim belgelerinin dernek adına düzenlenmesine karar verdiği belirlendi.

Satın alınan fiziki altının dernek adına kiralanmış banka kasasında muhafaza edilmesine, kasaya giriş ve çıkış işlemlerinin yalnızca yönetim kurulu kararıyla yapılmasına, kasanın kişisel amaçlı kullanımının yasaklanmasına, satın alma, teslim alma, kasaya yerleştirme ve muhasebe kayıt işlemlerinin yürütülmesi konusunda ise dernek başkanı Haluk Levent'in yetkilendirilmesine karar verildiği tespit edildi.

Derneğin yönetim kurulunun, söz konusu parayla alınacak altınların bir bankanın Feriköy şubesinde bulunan kasasında muhafaza edilmesini de kararlaştırdığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda inceleme yapan savcılık, derneğin banka hesabından dolar alınması için döviz şirketi hesabına yapılan para transferi açıklamasına "Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi" yazıldığını belirledi.

Dosyada yer alan evrakta döviz şirketi yetkilisinin, Haluk Levent'in Ahbap Derneği adına dolar satın almak amacıyla kendilerine ulaştığını, derneğin banka hesabından Türk lirası gönderilmesinin ardından karşılığı olan doların Levent tarafından elden teslim alındığını ve söz konusu işlemlerin güvenlik kamera kaydı altında gerçekleştirildiğini ifade ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dosyaya giren belgelerde, Ahbap Derneği'nin hesabından değerli madenler alanında faaliyet gösteren bir şirkete 1 milyon 12 bin 970 dolar gönderildiği, dosyadaki fatura ve banka dekontuna göre, söz konusu tutarla 6 bin 500 adet gram altın satın alındığı, işlemi dernek adına Haluk Levent'in yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, soruşturma kapsamında 6 Ağustos'ta kiralık kasayı bir polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve derneğin mal varlığı yönetim kayyım heyetinde görevli 2 avukatın huzurunda açtı. Kasada yapılan incelemede, bir kutu "Tylolhot", bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir kitap bulundu.

Soruşturma kapsamında, derneğe ait 44 milyon liranın, bu parayla temin edilen 1 milyon 12 bin 970 doların ve bunun karşılığında satın alındığı belirtilen 6 bin 500 adet gram altının akıbetinin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

Öte yandan, ekiplerin banka kasasını açma anı da kamerayla kaydedildi.