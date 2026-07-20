AHBAP Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur 'un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 10 kişinin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında daha sonra gözaltına alınan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner'in de yer aldığı öğrenildi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Diğer yandan adliyeye sevk edilen 10 kişinin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.