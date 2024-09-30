Ahilik Haftası'nda Birliktelik

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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile bir araya geldi.

Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Çiftçi, ahiliğin medeniyeti şekillendiren bir kültür olduğunu belirterek samimiyet ve merhameti önceleyen bu teşkilatın beşeri ve iktisadi kalkınmaya ışık tuttuğunu belirtti.

Ahiliğin sadece Anadolu'ya özgü bir kültür olmadığını, Kafkaslardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünü aktaran Çiftçi, Çankırı'daki ahi ve yaren derneklerinin güçlü bir sinerji oluşturduklarını gözlemlediğini, böyle bir kültür potansiyeli üzerine medeniyet inşa etmenin değerinden bahsetti.

ÇAKÜ'de Ahilik Kültürü ve Yaren Ahlakı adlı bir dersin olduğunu hatırlatan Çiftçi, "Başta Hacı Murad-ı Veli hazretleri olmak üzere bu yöreyi aydınlatan birçok insanın ahilik bakış açısıyla hareket ettiğini belirtmeliyiz. Ahiliğin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmek adına ahilik ve yarenlikle ilgili etkinlikleri destekleme kararı aldık. Eğitimin her şeyin başı olduğunu düşündük ve ahilik ile yarenliği eğitim müfredatına dahil etmeye çalıştık." dedi.

Programa, Çankırı Vali Yardımcısı Aydın Börü, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halim Arıstak, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Karadeniz ve esnaf odaları temsilcileri katıldı.