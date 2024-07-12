Ahlat Belediyesi, Van Gölü sahilinde çöp temizliği yaptı - Son Dakika
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Ahlat Belediyesi, Van Gölü sahilinde çöp temizliği yaptı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Van Gölü sahilinde biriken çöpler, Ahlat Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, şehrin ve doğanın korunması için çalıştıklarını belirterek, çevre temizliği, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Ahlat'ın tarihi değerlerine sahip çıkarak onları restore edip turistik cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaların devam ettiğini ve doğal alanların korunması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

12.07.2024 19:23
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi.

Ahlat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, şehrin ve doğanın korunması için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Çevre temizliği, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Gülmez, şunları kaydetti:

"Şehir genelinde sokakları ve parkları temiz tutmaya özen gösteriyoruz. Doğal güzelliklerimizi korumak için de projeler yürütüyoruz. Ahlat'ın tarihi değerlerine sahip çıkarak onları restore ediyor ve turistik cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda doğal alanların korunması için gerekli tedbirleri alarak flora zenginliğini sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için herkesin bu amaca katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat Belediyesi, Van Gölü sahilinde çöp temizliği yaptı - Son Dakika

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