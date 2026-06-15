AFAD'ın Tematik Kampı Ahlat'ta Başladı - Son Dakika
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AFAD'ın Tematik Kampı Ahlat'ta Başladı

AFAD\'ın Tematik Kampı Ahlat\'ta Başladı
15.06.2026 19:16
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Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin: - "Cumhuriyet'imizin 100. yılında 100 bin arama kurtarmacı diye çıktığımız hedefimizi 160 binlere çıkardık. Bugün ülkemizin karşılaşacağı herhangi bir afette 160 bin kişinin düdüğü çaldığımız anda toplanacağını biliyoruz. Bu çok büyük bir güç"

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) düzenlenen "Tematik Kamp" başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 76 ilden 411 personelin katılımıyla 5 gün sürecek kampta, toplanma, yükleme, intikal, konuşlanma, kapasite geliştirme ve iletişim alanlarında eğitim verilecek.

Rize'de kaza sonucu hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan'ın anılmasının ardından konuşan Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, özellikle yeni personelin en üst düzeyde eğitim alması için kampları düzenlediklerini söyledi.

Ülkenin gururu olan AFAD'ın gazi bir teşkilat olduğunu belirten Ergin, şöyle devam etti:

"6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen depremlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tahsis ettiği yaklaşık 3 bin kadroyla bugün itibarıyla 6 bin arama kurtarma teknisyeni ve teknikeri kadrosuna ulaştık. Yeni katılacak arkadaşlarımızın nefesini hissetmeye başladık. Sınavları ve mülakatları bitti. Birkaç ay içinde onlar da sizlerin içinde ve eğitim programlarımızda olacak. Buradaki tematik kampımızda oryantiring, yürüyüş, yükleme, taktik eğitimleri ve yarışmaları disiplin içinde eğitim formatında yapacağız."

Ergin, ülkenin olası afetlere hazırlık seviyesini daha yüksek noktalara çıkarmak, insan kaynağını, iş makinesi, araç gereç ve ekipman kapasitesini artırmak için yılda 10 civarında tematik kamp ve yaklaşık 70 tatbikat düzenlediklerini kaydetti.

Bulunduğu coğrafya itibarıyla ülkenin her türlü afete maruz kalabileceğini anlatan Ergin, "Coğrafya kaderdir denilir. Bu kaderi yaşıyoruz. Her türlü afetselliğe karşı da kapasitemizi en üst düzeyde yükseltmek durumundayız. Cumhuriyet'imizin 100. yılında 100 bin arama kurtarmacı diye çıktığımız hedefimizi 160 binlere çıkardık. Bugün ülkemizin karşılaşacağı herhangi bir afette 160 bin kişinin düdüğü çaldığımız anda toplanacağını biliyoruz. Bu çok büyük bir güç." diye konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kampa katılan AFAD ekiplerine teşekkür ederek, "Ülkemize Mehmetçik kadar faydalı olan bu ekibin burada koordinasyon eğitimi alması, kamp yapması, buranın havasından ve suyundan istifade etmesi için tüm katkıyı vereceğiz. İnsanlara hizmet eden bu kahramanların en iyi şekilde yetişmesi için gayret göstereceğiz." dedi.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk da kampa 76 ilden katılım sağlayan personelle bir araya gelmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Olası can kayıplarını en aza indirmek ve daha dirençli olmak için eğitimlere devam etmek zorunda olduklarını vurgulayan Oruk, "Kampımızın verimli geçeceğine inanıyorum. Amacımız kondisyonumuzu artırmak, ortak çalışma dilini geliştirmek, takım uyumunu artırmak ve olası afetlerde birlikte çalışmayı geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD'ın Tematik Kampı Ahlat'ta Başladı - Son Dakika

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