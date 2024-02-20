Ahlat\'ta çiftçilere IPARD hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü ile Ahlat Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen toplantıda çiftçiler, IPARD hibe destekleri hakkında bilgilendirildi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliğince (AB) kırsal alanlarda kalkınmayı desteklemek amacıyla geliştirilen IPARD projesi hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Toplantıya katılan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, verimli ve üretime katkısı olan projelerin her zaman karşılık ve destek bulduğunu söyledi.

İlçede tarımın ilerlemesi için ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini anlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"O kadar şanslıyız ki çok değerli bir coğrafyada, tarihin ve kültürün içinde yaşıyoruz ama daha da şanslı olduğumuz bir nokta var ki bölgenin en verimli, kıymetli topraklarında ve ovalarında bulunuyoruz. Bu ovalarda sizin gibi değerli çiftçilerle buluşunca ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Üretim değerlerimiz ildeki en yüksek rakamları gösteriyor. Bunda sizlerin, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizin emeği çok fazla. Biz de bu sürecin başından sonuna kadar elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız. Doğru projeleri doğru kişilerle buluşturup, doğru finansmanla destekleyip bu üretimin daha da yukarı çıkmasını sağlamaya gayret edeceğiz. TKDK ve IPARD'ın Bitlis'te açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ardından TKDK uzmanları, TKDK ve AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek sunmak amacıyla oluşturulan IPARD programı kapsamında desteklenecek sektörler, yararlanma koşulları, destek limitleri, kimlerin başvuru yapabileceği, katılım şartları ve uygunluk, destek verilen ve verilemeyen harcamalar ile proje süreçleri hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.