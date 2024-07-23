Ahlat'ta Husumet Barışla Sonuçlandı - Son Dakika
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Ahlat'ta Husumet Barışla Sonuçlandı

Ahlat\'ta Husumet Barışla Sonuçlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çıkan kavga sonucu aralarında husumet bulunan Güneri ve Demirkol aileleri, yapılan girişimler sonucu barıştırıldı. Tekbir Camisi'nde düzenlenen barış törenine ilçe yöneticileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar da katıldı.

23.07.2024 13:31
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.

İlçede 3 ay önce çıkan kavga nedeniyle Güneri ve Demirkol aileleri arasında başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı.

Tekbir Camisi'nde düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi.

Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Subaşı, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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