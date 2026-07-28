Ahlat'ta Yatırım ve Hizmet Vurgusu - Son Dakika
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Ahlat'ta Yatırım ve Hizmet Vurgusu

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AK Parti Milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat'ta köy yolları için sıcak asfalt çalışmaları müjdesi verdi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Ahlat ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ahlat Belediyesi Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Bedirhanoğlu, ilçede yatırımların sürdüğünü belirtti.

Köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bedirhanoğlu, bu yıl 10 kilometrelik asfalt çalışması için ihale yapıldığını, hedefi 15 kilometreye çıkararak köy yollarındaki sıcak asfalt ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşlarla her zaman bir arada olmaya devam edeceklerini dile getiren Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sene hedefimiz 15 kilometre. Bunun 10 kilometrelik kısmı için ihaleyi yaptık. Köy yollarımızın sıcak asfalt sorununu çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Yatırım ve hizmet yapıyoruz. Sadece hizmetle gelmiyoruz karşınıza, her zaman yanınızdayız. Eser üreteceğiz ve Cumhurbaşkanımızın milletle 25 yıldır kurmuş olduğu gönül bağını daha da ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız."

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de ilçede yürütülen projelere ilişkin bilgi vererek, desteklerinden dolayı Bedirhanoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta Yatırım ve Hizmet Vurgusu - Son Dakika

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