Ahlat'taki tarihi mekanlar Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı

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UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlarda Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" ünvanına sahip Ahlat'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Selçuklu Meydan Mezarlığını, tarihi kümbetleri ve doğal güzellikleri gezdi.

Mezar taşlarının üzerlerindeki kabartmaları, motifleri, kitabeleri ve yazıları inceleyen ziyaretçiler, mezar taşlarını cep telefonlarıyla görüntüledi, kitabeler hakkında bilgi aldı.

İstanbul'dan gelen Onur Yatar, ilk defa geldiği Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndan çok etkilendiğini söyledi.

Yatar, "Kurban Bayramı tatilinde buraya geldim. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından birini ziyaret ettik. Çok etkilendim. Burası çok güzel, herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

İzmir'den gelen Kemal Serdar Aslan ise "Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı görmek için bayram tatilinde buraya geldik. Alan beklediğimden daha büyük çıktı. Herkesin bu güzellikleri görmesi gerekir." dedi.