Ahlatcı Çorum FK, Özbalta ile yolları ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Göreve geldiği günden itibaren kulübümüz için verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve katkıları için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz. Geçen yıl Süper Lig yarı finaline gitmemizde büyük emekleri olan Serkan Özbalta ve ekibine, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Teşekkürler, Serkan Özbalta!" ifadelerine yer verildi.

Son olarak 26. haftada Adanaspor ile 22 Şubat'ta oynanan maçta kırmızı kart gören Özbalta, sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) müsabaka hakemlerine yönelik fili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası almıştı.

Özbalta'nın yokluğunda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Çorum ekibi, ardından Ziya Akçeken yönetiminde çıktığı Alagöz Holding Iğdır FK ve bugün oynanan Boluspor maçlarında 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

5 Kasım 2023'te kırmızı-siyahlı ekibin başına geçen Özbalta, çıktığı 51 lig maçında 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.

Öte yandan ilk kez 2023-2024 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmeye başlayan Çorum FK, aynı sezon Özbalta yönetiminde play-off yarı finaline kadar yükseldi.