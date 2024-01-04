 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine ifade verdi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Çakar, İstanbul Adliyesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk yargısına güvendiğini belirtti.

Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin suç duyurusu üzerine ifade verdi
04.01.2024 - 18:52,
Abone Ol

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

Çakar, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Savcılığa ifade veren Çakar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık." diye konuştu.

TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Ahmet Çakar, Spor, Hukuk, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine ifade verdi - Son Dakika


19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03
Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu

Son Dakika
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33 Yerebatan Sarnıcı'nda skandal görüntüler: Turistlerin attığı paraları topladılar
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 20:01:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement