Ahmet Çelikkol Adana Başsavcılığına Atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol yeni görevine başladı.
Adliye yetkilileri ve çalışanları, Çelikkol'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Daha sonra makamına geçen Çelikkol, görevine başladı.
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