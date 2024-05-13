Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu\'nu ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu, yerel seçimin sonucunun önemli olduğunu ve güçlü bir hizmet dönemi sunmaları gerektiğini belirtti. Davutoğlu ise kamu hizmetlerinin bir emanet olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un Türkiye'deki en büyük emanet olduğunu söyledi.

13.05.2024 20:15
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Davutoğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesi Sarıyer Emirgan'daki Beyaz Köşk'te gerçekleşti.

Davutoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, yerel seçimin sonucunun önemli olduğunu ve bunu millet adına iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Güçlü bir hizmet dönemi sunmaları gerektiğini düşündüğünü ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda da siyaseti çok farklı yorumlayan halkımızın beklentisi ölçüsünde, biz de siyaseti biraz farklı yorumlayarak, biraz daha yoğun bir biçimde halkçı bir diyaloğu, halkçı bir paylaşım, halkçı bir hizmet yönünü ele almamız gerekiyor. Yerelde böyle bir sorumluluğumuz var. Umut ederiz toplumun her kesimine, her bireyine fayda veren, İstanbul'da çok güçlü bir yerel yönetim başarısını ortaya koyan dönem bizlere nasip olur. Bunu da başarmak bize nasip olur."

Davutoğlu ise bütün kamu hizmetlerinin bir emanet olduğunu kaydetti.

Kamu adına hizmet etmenin, başlı başına halk nezdinde de önemli bir görev olduğunu ifade eden Davutoğlu, " 'Türkiye'de en büyük kamu emaneti ne?' derseniz, 'İstanbul' derim. Bunu sadece bir siyasi, devlet adamı olarak değil, İstanbul üzerine makaleler yazmış, kitap yazmış bir bilim adamı olarak söylüyorum. Türkiye'de en büyük emanet, İstanbul'dur."

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimlerin sadece İstanbul ölçeğine değil, Türkiye ölçeğine de büyük etki yapacak sonuçları oldu. Onun sonuçlarını hep beraber göreceğiz, dinleyeceğiz. Türkiye'de artık demokrasiye saygılı, şehir kültürünün korunduğu ve halkın siyasal katılımının arttığı yeni bir dönemin öncüsü olmak gerekir. Sizin bunu en iyi şekilde yerine getireceğinizden hiç şüphemiz yok. Allah utandırmasın. Allah muvaffak eylesin. İstanbul aşığı, İstanbullu bir hemşehriniz olarak da ne zaman, nasıl bir desteğe ihtiyacımız olursa, her zaman yanınızdayız."

Kaynak: AA

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