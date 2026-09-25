Ahmet Şık, fon skandalı erişim engelleri için iki soru önergesi verdi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarına getirilen erişim engelleri ile açılan soruşturmaları Meclis gündemine taşıdı. Şık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Zamanında yapılmış olan uyarılar dikkate alınsaydı krizin bu kadar büyümüş olmayacağı gözetilerek, haber alma hakkının engellenmesinin bizzat bu krize su taşıdığı ortaya çıkmaktadır" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi sundu.

Şık, önergelerinde "fon skandalı" ile ilgili bazı yatırım ve portföy şirketleri ile bu şirketlerin yönetici ve ortaklarının kamuoyunca tanınan isimler, bürokratlar ve bakanlarla olan bağlantılarına ilişkin sayısız haber ve sosyal medya paylaşımı yapıldığını ifade etti.

"HABER ALMA HAKKININ ENGELLENMESİ KRİZE SU TAŞIDI"

Aileleriyle birlikte milyonlarca yurttaşın mağduriyetinin giderilmesi ve benzer durumların yaşanmaması için skandala dahli olan herkesin hukuki zeminde soruşturulması gerektiğini vurgulayan Şık, yapılan haberlerin kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra ceza hukukunun işletilmesi açısından da hayati bir gereklilik olduğunu belirtti. Erişim engelleri ve açılan soruşturmalara dikkati çeken Şık, önergelerinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna rağmen, henüz fon skandalı su yüzüne çıkmadan önce dahi, bu konuda uyarılar yapan, içlerinde eski bürokratların ve saygın gazetecilerin de dahil olduğu sayısız insan hakkında soruşturma başlatıldığı yahut 'milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle ilgili paylaşımlarına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiği görülmektedir. Zamanında yapılmış olan uyarılar dikkate alınsaydı krizin bu kadar büyümüş olmayacağı gözetilerek, haber alma hakkının engellenmesinin bizzat bu krize su taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, haklılığı ayan beyan ortada olan bu haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının halen mahkeme kararıyla 'milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle engellenebiliyor olması, bu kararların nesnelliği ile ilgili ziyadesiyle kuşku uyandırmıştır."

ŞIK'TAN BAKAN ŞİMŞEK VE BAKAN GÜRLEK'E SORU

Şık, hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelttiği soru önergesinde, "Fon skandalına, potansiyel risklerine, skandalın bürokratik bağlarının ortaya çıkmasına ilişkin yapılan haber ve sosyal medya paylaşımların engellenmesine ve dahi soruşturma konusu edilmesine hükmeden yargı mensuplarının ve diğer kişilerin bu fonlarda işlem yapıp yapmadığı ve bu fonlara dahli olup olmadığı yönünde herhangi bir araştırma bulunmakta mıdır" sorusunun yanıtlanmasını istedi.