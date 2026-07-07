Ahmet Keskin Yeniden Başkan Seçildi

Saadet Partisi İspir İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Ahmet Keskin, yeniden ilçe başkanı seçildi.
İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Keskin, seçime katılan tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi ve yeniden başkan seçildi.
Kongreye, Saadet Partisi Erzurum İl Teşkilat Başkanı Cahit Karadağ'ın yanı sıra İl Sekreteri Cemalettin Baki, İl Yönetiminden Ahmet Sait Dürüs, Hukuk İşleri Sorumlusu Abubekir Coşkun, Teşkilat Üyesi Ahmet Yılmaz ve delegeler katıldı.
Başkanlık görevine yeniden seçilen Ahmet Keskin, desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.
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