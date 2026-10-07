Ahmet Okur, 3 bin 200 kilometrelik umre yolculuğuna yürüyerek ve otostopla çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Ahmet Okur (48), umre ibadeti için yürüyerek ve otostop çekerek Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı. Okur, 8 günün sonunda Medine'de olmayı hedeflediğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Ahmet Okur, umre ibadetini yapmak için Suudi Arabistan'a yola çıktı. Ancak Ahmet Okur, bu yolculuğu uçak yerine kara yoluyla yürüyerek ve otostop çekerek yapmayı tercih etti. Bu sabah saat 08.00'de yola çıkan Okur, 8 gün sonra Medine'de olmayı hedefliyor.

Yolculuğu süresince Halep ve Şam'a da uğrayıp ziyaretler yapacağını belirten Okur, "Kahramanmaraş'tan çıkıp umre yapmaya gidiyorum. Yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik Medine, Mekke yolunda otostopla ve yürüyerek yol alıyorum. Sabah saatlerinde çıktım ama otostopla Antep'e kadar geldim. Şimdi Antep'teyim. Bu yol çok güzel, çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Kilis, Suriye, Halep, Şam, Ürdün, ondan sonrası Arabistan. Rabbim inşallah güzel insanlarla karşılaştırır beni. Bu yolculukta tabii ki de zorluklar var. Bunları hayal ederek Mekke'yi, Medine'yi hayal ederek çıktığım bu yolda rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Bir an önce oraya ulaşmayı nasip etsin. Otostopla ve yürüyerek umre yolculuğumun bugün birinci günü. Çok mutluyum. Böyle bir karar aldığım için rabbime binlerce şükür olsun. İnşallah en yakın zamanda rabbimin de izniyle Mekke'de, Medine'de olmayı hayal ediyorum. Dua eder, dua beklerim inşallah" dedi.