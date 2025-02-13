Ahmet Özer İddialara Cevap Verdi: 'Halkımızın Karnı Tok!'

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(ANKARA) - Esenyurt Belediye Başkanıyken tutuklanarak yerine kayyum atanan Ahmet Özer, "deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım kolilerinin Esenyurt Belediyesi'nin deposunda çürüdüğü" yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Özer, "Sizin yalan ve iftiralarınıza artık halkımızın karnı tok!" dedi.

Özer, bazı basın organlarında " İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ndeki CHP'li yönetimin toplanan yardımları deprem bölgesine göndermediği" iddialarını ilişkin yanıt verdi. Özer'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddiların yalan ve algı operasyonu olduğu ifade edildi.

Özer'in yanıtı şu şekildi:

"Sizin yalan ve iftiralarınıza artık halkımızın karnı tok. Algı yönetimi ile iftiralarınıza önem vermiyorum. Bu çirkin ve ahlaksız iftiralarınız, Esenyurt halkı için can hıraş çalışan 'Seçilmiş' bir Belediye Başkanı olarak beni değil ancak iftira atanı kirletir. Elbette hepsiyle hukuk önünde hesaplaşacağız, elbette hak yemediğim gibi hakkımı da yedirtmeyeceğim. Ancak bu iftirayı atanlar, halktan almadığı yetkiyle halkın malına peşkeş çekenler, siz girdiğiniz kul hakkının bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Aldığınız ahların altından nasıl kalkacaksınız?

Değerli yol arkadaşlarım, seçimleri inkar edip kayyım atamalarına sığınanlar, şimdi hizmetlerimizi inkar edip yalanlara sığınıyorlar. Ama bir gün haksızlıkları nedeniyle sığınacak bir yer arayacaklar. Biz ise onları hukuk ve adalet şemsiye altında bekliyor olacağız. Aziz milletim ve kıymetli Esenyurt halkımızın vicdanı sizin kara iftiralarınızdan büyüktür. En içten sevgi ve saygılarımla."