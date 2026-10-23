Ahmet Özer, Tarsus Cezaevi'nde Seçer ve Özyiğit'e tutuksuz yargılanma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ahmet Özer, Tarsus Cezaevi'nde Seçer ve Özyiğit'e tutuksuz yargılanma çağrısı yaptı

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Ahmet Özer, Tarsus Cezaevi\'nde Seçer ve Özyiğit\'e tutuksuz yargılanma çağrısı yaptı
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Ahmet Özer, Tarsus Cezaevi\'nde Seçer ve Özyiğit\'e tutuksuz yargılanma çağrısı yaptı
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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve bürokratları ziyaret etti. Özer, Seçer ve Özyiğit'in sağlıklarının ve morallerinin yerinde olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

(MERSİN)- Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bürokratları ziyaret etti. Özer, "Başkanlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını ve bir an önce de tutuksuz yargılanmaya başlamalarını talep ediyoruz" dedi.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve bürokratlarla görüştü. Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Özer, Seçer ve Özyiğit'in sağlıklarının ve morallerinin yerinde olduğunu belirterek, dışarıdaki dostlarına selamlarını ilettiklerini söyledi.

Özer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün Tarsus'ta cezaevinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bürokratları ziyaret ettim. Vahap Başkan'ın ve Abdullah Başkan'ın sağlıkları ve moralleri yerinde. Dışarıdaki bütün dostlara, arkadaşlara selamlarını ilettiler. Biz de buradan Tarsus'tan cezaevinin önünde hak, hukuk ve adaletin bir an önce tecelli etmesini ve bu başkanlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını ve bir an önce de tutuksuz yargılanmaya başlamalarını talep ediyoruz. ve aynı zamanda bütün Mersin halkının da talebi. Bu duygu ve düşüncelerle ben gerek Tarsus'ta gerek diğer yerlerde yatan tüm seçilmişlere, tüm belediye başkanlarımıza en yakın zamanda özgürlük diliyorum."

Kaynak: ANKA
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