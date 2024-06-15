Ahmet Piriştina'nın ölümünün 20. yılında anma töreni düzenlendi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Piriştina, ölümünün 20'nci yılında Aşağı Narlıdere Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kaybettiklerimiz geri gelmiyor ama onların bize bıraktığı mirastan alacağımız çok ders olduğunu düşünüyorum" dedi.

2004 yılında 52 yaşındayken hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Piriştina, ölümünün 20'inci yılında kabri başında anıldı. Aşağı Narlıdere Mezarlığı'ndaki anma törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Piriştina ailesi, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Altan İnanç, Piriştina'nın yakın çalışma arkadaşları ve eski Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi ile sevenleri katıldı.

"Bize bıraktığı mirastan alacağımız çok ders olduğunu düşünüyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi

"20 yıl sonrasında onu kabri başında anarken, hatıraları, onun bizlere verdiği hizmet ve bunun yanında her zaman göstermiş olduğu dostluk, güler yüz, her İzmirliye göstermiş olduğu sevgi hatıralarımızda uyanıyor. 100 yıl da geçse onu unutmayacağız. Bu sene maalesef Mine Piriştina'yı da kaybettik. Mekanları cennet olsun. İkisini yan yana yatarken görmek bir yandan huzur veriyor, bir yerde de üzüntümüzü ikiye katlıyor. Kaybettiklerimiz geri gelmiyor ama onların bize bıraktığı mirastan alacağımız çok ders olduğunu düşünüyorum. O derslerle belki kendi yolumuzu çizebiliriz. Bizler de böyle onurlu insanlar olarak yine hatırlanmayı inşallah yaşarız. Onların ailesi bizim ailemiz kocaman İzmir'in ailesi aynı zamanda."

"Yalnız değiliz"

Ahmet Piriştina'nın oğlu Levent Piriştina ise "Yıllar çabuk geçiyor, dile kolay 20 yıl. Sizlerin sayesinde 20 yıl önce olduğu gibi bugün de yalnız olmadığımızı, yapılanların unutulmadığını ve İzmirlilerin onu asla yalnız bırakmadığını gördük. Bu süreci hep birlikte atlattık. Bu yıl bizim için iyice zorlaştı işler, annemizi de yanına gönderdik. Bu zorlukları da hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum. Artık onlar beraber, ışıklarda, nurlarda uyusunlar" dedi.