Ahmet Telli İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Telli İçin Cenaze Töreni

11.07.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazar ve şair Ahmet Telli yarın Ankara'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

(ANKARA) - Vefat eden yazar ve şair Ahmet Telli için yarın Ankara'da tören düzenlenecek. Telli'nin cenazesi, ikindi vakti Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yazar ve şair Ahmet Telli'nin cenaze programı belli oldu. Paylaşılan cenaze programına göre Ahmet Telli için yarın saat 11.00'de Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey Caddesi'ndeki binasında tören düzenlenecek.

Telli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda, defnedilecek.

Toplumcu gerçekçi şiirin önemli temsilcilerinden Ahmet Telli, hüzün, isyan, sevda ve direnişi aynı şiir evreninde buluşturan eserleriyle Türk edebiyatının özgün isimleri arasında yer aldı.

2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde doğan Telli, öğretmen okullarında eğitim gördükten sonra köy öğretmenliği yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında sıkıyönetim döneminde tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Telli, yargı sürecinin ardından yayıncılık, editörlük ve kitapçılık yaptı. Mahkeme kararıyla 1993 yılında öğretmenliğe dönen Telli, daha sonra emekliye ayrıldı.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli'nin "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Nida" ve "Veda Divanı" gibi çok sayıda eseri bulunuyor. Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, Yazko Şiir Özendirme Ödülü, Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü, Altın Portakal Şiir Ödülü ve PEN Türkiye Şiir Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle layık görülen Telli, ardında Türk şiirinin hafızasında önemli bir miras bıraktı.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Ahmet Telli, Edebiyat, Ankara, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Telli İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da gizemli aşk mesajı Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Eskişehir’de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Filenin Sultanları, karar setinde ABD’ye mağlup oldu Filenin Sultanları, karar setinde ABD'ye mağlup oldu
Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz

10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 10:55:02. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmet Telli İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.