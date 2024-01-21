 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı

Mardin'de yapılan ön seçimde yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekilen Ahmet Türk, ikna edilerek DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı. Eş başkan adayı ise Devrim Demir oldu.

21.01.2024 - 18:35,
Abone Ol

MARDİN'de, 14 Ocak'ta partisinin ön seçim sonuçlarında yüzde 50 oranını geçemediği için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı. Eş başkan adayı da Devrim Demir oldu.

Mardin'de 14 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için DEM Parti'nin yaptığı ön seçimde oyların çoğunu alan ancak yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu. DEM Parti'nin kentte özel bir tesiste genel merkez yöneticileri, il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla düzenlediği aday tanıtım toplantısında Ahmet Türk'ün adaylığı açıklanırken, şarkıcı Devrim Demir de eş başkan adayı olarak tanıtıldı. (DHA)

Ahmet Türk, DEM Parti\'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Türk, DEM Parti, Mardin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı - Son Dakika


09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi

Son Dakika
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
05:25 Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement