Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

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AHMET ÜN

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, mazbatasını aldı.

Beraberindeki DEM Parti Milletvekilleri Kamuran Tanhan, Beritan Güneş ve George Aslan ile Mardin Adliyesi'ne gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Malkoç tarafından karşıladı. Burada hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mazbata takdim törenine geçildi. Törende, Mardin İl Seçim Kurulu Başkanı Malkoç, Ahmet Türk'e mazbatasını takdim etti.