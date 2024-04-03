Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

AHMET ÜN
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, mazbatasını aldı.
Beraberindeki DEM Parti Milletvekilleri Kamuran Tanhan, Beritan Güneş ve George Aslan ile Mardin Adliyesi'ne gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Malkoç tarafından karşıladı. Burada hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mazbata takdim törenine geçildi. Törende, Mardin İl Seçim Kurulu Başkanı Malkoç, Ahmet Türk'e mazbatasını takdim etti.
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31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını alarak göreve başladı. Yarka, projelerini tamamlamak ve Şırnak halkına hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 3. kez mazbatasını alarak görevine devam etti. Başkan Çiftçi'ye mazbatasını Gürün İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Karababa'nın elinden aldı. Başkan Çiftçi, seçimlerin huzur ortamında geçtiğini belirterek tüm Gürünlülere teşekkür etti.
Bartın İl Seçim Kurulu, Ak Parti'nin itirazı üzerine Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararını aldı. İlçe seçim kurulu itirazı reddederken, Ak Parti itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu, sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi kararını aldı.
Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kent meydanında basın açıklaması yaparak, Yakakent'in her şeyinin Yakakentlilere ait olduğunu belirtti.
Gemlik Belediyesi'ni kazanan CHP'li Şükrü Deviren, Uğur Sertaslan'dan görevi devraldı. Devir teslim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde seçilen Bekir Torun, mazbatasını aldı. Torun, yaptığı konuşmada tüm halka en iyi hizmeti vereceklerini belirtti.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tadilattaki gece kulübünde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiden Alparslan Salih Derelioğlu, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e yaptı. Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde şehre değer katacak projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı'nda esnafları ziyaret ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Yeniden Refah Partisi'nden Yozgat Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan, adliyede düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevi devraldı. Arslan, eski başkan Celal Köse'ye teşekkür etti ve Yozgat'a hizmet etme gayreti içinde olacaklarını belirtti. Eski başkan Köse ise Arslan'ı tebrik ederek hayırlı hizmetler yapmasını diledi.
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