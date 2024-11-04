(ANKARA) - Ahmet Türk, "Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz" dedi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınıp, yerine kayyum atanmasının ardından konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Ahmet Türk, şunları kaydetti:
"Asla pes etmek yok. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!"
Son Dakika › Güncel › Ahmet Türk'ten Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika
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