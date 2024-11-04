Ahmet Türk\'ten Kayyum Atamasına Tepki

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(ANKARA) - Ahmet Türk, "Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınıp, yerine kayyum atanmasının ardından konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Ahmet Türk, şunları kaydetti:

"Asla pes etmek yok. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!"