Ahmet Türk'ten Kayyum Atamasına Tepki: 'Bu Açılım Değildir' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahmet Türk'ten Kayyum Atamasına Tepki: 'Bu Açılım Değildir'

Geniş Video İzle

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı yaptığı açıklamada, mevcut durumu hukuksuzluk olarak değerlendirdi ve demokratik tepkilerini ortaya koyacaklarını belirtti. Türk, açılım sürecinin gerçek anlamda yaşanmadığını vurguladı.

04.11.2024 10:40  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MARDİN) - Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Açılım dediği buysa bu açılım değildir. Neyin açılımı? Normalleşme dedikleri bu görüntülerdir. Burada sağ gösterip, sol vuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu ülkede açılımın, demokratik bir sürecin, halkların kucaklaşmasını elbette ki isteriz. Bu bizim talebimiz ve isteğimiz. Adaletin, eşitliğin olduğu, halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu bir Türkiye'nin özlemiyle hep siyaset yapıyoruz. Bunun için varız. Ama bugünkü görüntüler geçmişteki görüntüleri aşan bir noktadadır. Burada tabii ki gelecekle ilgili veya bu iktidarın ne Kürt sorunu ne demokrasi sorunu çözme niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili belediye önünde açıklama yaptı. Ahmet Türk'ün açıklaması şöyle:

"Halk iradesini tanımayanlara karşı elbette demokratik tepkimizi ortaya koyuyoruz, ortaya koyacağız. Bu görüntü bile Türkiye için büyük bir ayıptır. Belediyenin içerisi polislerle doldurulmuş. ve halkın içeriye girmesine, halkın belediyeye girmesine izin verilmiyor. Bizim özel eşyalarımızı almamıza bile izin verilmedi. Sadece benim değil. Bütün daire başkanlarımızın, genel sekreterlerimizin. Sonuç olarak manzara ortada. Söylenecek fazla bir şey yok. Bu hukuksuzluğun bu ülkede daha fazla devam etmeyeceğine inanıyorum. Halk iradesiyle bugün antidemokratik bir yönetim anlayışına elbette ki sandıkta gücünü, etkisini ve iradesini ortaya koyacaktır.

Açılım dediği buysa bu açılım değildir. Neyin açılımı? Normalleşme dedikleri bu görüntülerdir. Burada sağ gösterip, sol vuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu ülkede açılımın, demokratik bir sürecin, halkların kucaklaşmasını elbette ki isteriz. Bu bizim talebimiz ve isteğimiz. Adaletin, eşitliğin olduğu, halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu bir Türkiye'nin özlemiyle hep siyaset yapıyoruz. Bunun için varız. Ama bugünkü görüntüler geçmişteki görüntüleri aşan bir noktadadır. Burada tabii ki gelecekle ilgili veya bu iktidarın ne Kürt sorunu ne demokrasi sorunu çözme niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Saat 15.00'te bir aksilik olmazsa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batman'a inecek. Batman uçağında yer bulmuşlar. Bugün 17.00-17.15 gibi burada olmaları gerekiyor. Tabii ki mesele sadece DEM Parti'nin olayı değil, bir demokrasi ayıbı. Bu demokrasi ayıbına karşı herkesin gerçekten güçlü bir tepki göstermesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Türk, Politika, Güncel, Mardin, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Türk'ten Kayyum Atamasına Tepki: 'Bu Açılım Değildir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 CHP lideri Özel’den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir
10:03 Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:21 ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 11:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Türk'ten Kayyum Atamasına Tepki: 'Bu Açılım Değildir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.