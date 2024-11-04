Ahmet Türk'ten Kayyum Atamasına Tepki: 'Bu Açılım Değildir'

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(MARDİN) - Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Açılım dediği buysa bu açılım değildir. Neyin açılımı? Normalleşme dedikleri bu görüntülerdir. Burada sağ gösterip, sol vuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu ülkede açılımın, demokratik bir sürecin, halkların kucaklaşmasını elbette ki isteriz. Bu bizim talebimiz ve isteğimiz. Adaletin, eşitliğin olduğu, halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu bir Türkiye'nin özlemiyle hep siyaset yapıyoruz. Bunun için varız. Ama bugünkü görüntüler geçmişteki görüntüleri aşan bir noktadadır. Burada tabii ki gelecekle ilgili veya bu iktidarın ne Kürt sorunu ne demokrasi sorunu çözme niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili belediye önünde açıklama yaptı. Ahmet Türk'ün açıklaması şöyle:

"Halk iradesini tanımayanlara karşı elbette demokratik tepkimizi ortaya koyuyoruz, ortaya koyacağız. Bu görüntü bile Türkiye için büyük bir ayıptır. Belediyenin içerisi polislerle doldurulmuş. ve halkın içeriye girmesine, halkın belediyeye girmesine izin verilmiyor. Bizim özel eşyalarımızı almamıza bile izin verilmedi. Sadece benim değil. Bütün daire başkanlarımızın, genel sekreterlerimizin. Sonuç olarak manzara ortada. Söylenecek fazla bir şey yok. Bu hukuksuzluğun bu ülkede daha fazla devam etmeyeceğine inanıyorum. Halk iradesiyle bugün antidemokratik bir yönetim anlayışına elbette ki sandıkta gücünü, etkisini ve iradesini ortaya koyacaktır.

Açılım dediği buysa bu açılım değildir. Neyin açılımı? Normalleşme dedikleri bu görüntülerdir. Burada sağ gösterip, sol vuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu ülkede açılımın, demokratik bir sürecin, halkların kucaklaşmasını elbette ki isteriz. Bu bizim talebimiz ve isteğimiz. Adaletin, eşitliğin olduğu, halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu bir Türkiye'nin özlemiyle hep siyaset yapıyoruz. Bunun için varız. Ama bugünkü görüntüler geçmişteki görüntüleri aşan bir noktadadır. Burada tabii ki gelecekle ilgili veya bu iktidarın ne Kürt sorunu ne demokrasi sorunu çözme niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Saat 15.00'te bir aksilik olmazsa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batman'a inecek. Batman uçağında yer bulmuşlar. Bugün 17.00-17.15 gibi burada olmaları gerekiyor. Tabii ki mesele sadece DEM Parti'nin olayı değil, bir demokrasi ayıbı. Bu demokrasi ayıbına karşı herkesin gerçekten güçlü bir tepki göstermesi gerekiyor."