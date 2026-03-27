Ahmet Ünal, Judown Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

27.03.2026 15:56
Ahmet Ünal, Yozgat'taki Judown Seçme Yarışmaları'nda altın madalya kazanarak milli takıma seçildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca Yozgat'ta düzenlenen Judown Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışmaları'nda Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Ahmet Ünal, altın madalya kazandı.

Organizasyonda 73 kiloda yarışan Ünal, Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, sporcusunun önemli bir başarıya imza attığını belirterek, Ünal'ın 5-9 Ağustos tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek Judown Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ve Çubuk'u temsil edeceğini söyledi.

Ünal'ın son yıllarda üst üste önemli dereceler elde ettiğini vurgulayan Koçyiğit, sporcunun 4 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu, ayrıca Avrupa şampiyonlukları ve özel sporcular olimpiyat şampiyonluğu bulunduğunu kaydetti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da yayımladığı mesajla sporcuyu tebrik etti.

Kaynak: AA

