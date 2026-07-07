Ahşap Oymacılığıyla Geçim Sağlıyor - Son Dakika
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Ahşap Oymacılığıyla Geçim Sağlıyor

07.07.2026 10:05
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Ramazan Aydın, ahşap oymacılığı ile unutulmaya yüz tutan sanatı yaşatıyor. Sabır ve hevesle çalışıyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yaşayan Ramazan Aydın (38), üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca çocukluk merakı olan ahşap oymacılığına yöneldi. Belediyenin desteğiyle 2021 yılında açtığı atölyede ürünleriyle unutulmaya yüz tutan ahşap oymacılığını yaşatan Aydın, "Sabır ve heves önemli. Ben bir nevi Şavşat'ta bu sanatı tanıtmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Şavşat ilçesinde yaşayan Ramazan Aydın, 2011 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından bir süre iş bulamayan Aydın, çocukluk yıllarında hayvan otlatırken sopalara bıçakla desenler işleyerek başlayan ahşap oyma merakını mesleğe dönüştürmeye karar verdi. Yıllar içinde kendisini geliştirip, ahşap oymacılığı üzerine çalışan Aydın, yaklaşık 5 yıl önce Şavşat Belediyesi'nin desteğiyle Belediye Pasajı'ndaki atölyesinde üretime başladı. Tamamen el işçiliğiyle çalışan ahşap ustası Ramazan Aydın; magnet, mutfak gereçleri, heykel, kabartma tablo, dekoratif ürünler başta olmak üzere yüzlerce farklı tasarım hazırlarken, özellikle yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçilerden kişiye özel sipariş de alıyor. Ahşap oymacılığında sabrın ve hevesin önemli olduğunu ifade eden Aydın, Şavşat Belediye Pasajı'ndaki atölyesinde sanatını gelecek kuşaklara tanıtmayı hedefliyor.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ İÇİMDEN GELEN İSTEKTİ'

Ramazan Aydın, ahşap ilgisini mesleğine dönüştüğünü ifade ederek, "2011 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra ahşap oymacılığına başladım. Hayatın getirmiş olduğu belli şartlar vardı ama okuldan sonra iş bulmayınca bu mesleğe geçmek istedim. Aslında çocukluğumdan beri gelen bir istek vardı. Ufakken yonttuğumuz sopalar olurdu, böylelikle bu sanat içimde evrilmeye başladı. 2021 yılından itibaren de belediye ile anlaşarak bulunduğum yerde bu ürünleri üreterek halka satışını yapıyorum. Ahşaptan magnetlerden tutun da heykelciliğe, çeltik oymalara, tablolara kadar çeşitli ürünler yapmaktayım. Yüzlerce çeşit yapmışımdır, aynı ürünleri yapmayı düşünmüyorum. Belediye ve vatandaşların talebi oldukça ürünlerimi yapmayı sürdürüyorum. Yaz aylarında gelen gurbetçilerin özel siparişleri oluyor. İstedikleri tasarımı yaparak satışını gerçekleştiriyorum" dedi.

'UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR MESLEK'

Aydın, ayrıca, "Ben çocukken ailem hayvancılıkla uğraşıyordu. Hayvanları otlatmaya giderken sopa keserdim. Bir bıçağımla sopalar üzerine değişik desenler yapardım. Bu o zaman çok küçük bir şeydi, zamanla içimdeki his kendini bir yerden sonra bu boyuta getirdi. 5 yıl önce başladığım iş, şu an hemen hemen kendi geçimimi sağladığım, değişik ürünler yaptığım bir meslek haline geldi. Yaz aylarında buralar çok uğrak noktalar oluyor. Hayret ediyorlar, Şavşat'ta böyle ürünler belki de yıllar önce yapılmış ama ustadan çırağa bir aktarım olmadığı için unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olmuş. İnsanlar makineyle yapıldığını sanıyor ama el emeği olduğu görünce de şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Genelde kabartma tablolar dikkat çekiyor. Sabır isteyen bir iş. Her bir işleme bir bıçağın izidir. Bıçağı kaçırdığınızda deseni kaybedebiliyorsunuz. O yüzden sabır ve heves önemli. Ben bir nevi Şavşat'ta bu sanatı tanıtmaya çalışıyorum" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin),

Kaynak: DHA

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