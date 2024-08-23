Ahşap oyuncak yapım ustası çocuklara uçurtma yapmayı öğretti - Son Dakika
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Ahşap oyuncak yapım ustası çocuklara uçurtma yapmayı öğretti

Ahşap oyuncak yapım ustası çocuklara uçurtma yapmayı öğretti

Antalya'da yaşayan 71 yaşındaki ahşap oyuncak yapım ustası Haşim Süzme, çocukluğunun geçtiği Kastamonu'ya 60 yıl sonra tekrar gelerek çocuklara uçurtma yapmayı öğretti. Kastamonu Belediyesi ve Martı Uçurtma Kulübü tarafından düzenlenen uçurtma şenliği öncesinde özel gereksinimli bireyler ve çocuklara yönelik uçurtma atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

23.08.2024 12:16
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Antalya'da yaşayan 71 yaşındaki ahşap oyuncak yapım ustası Haşim Süzme, çocukluğunun geçtiği Kastamonu'ya 60 yıl sonra tekrar gelerek çocuklara uçurtma yapmayı öğretti.

Kastamonu Belediyesi ve Martı Uçurtma Kulübü tarafından 24 Ağustos'ta düzenlenecek uçurtma şenliği öncesinde Oyuncak Kütüphanesi bahçesinde özel gereksinimli bireyler ve çocuklara yönelik uçurtma atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Polis babasının görevi dolayısıyla çocukluğu Kastamonu'da geçen Haşim Süzme, ahşapla ilkokul öğretmeninin tavsiyesiyle tanıştı.

Uçurtma ve oyuncak yapmayı Kastamonu'da öğrenen Süzme'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ahşap oyuncak yapımı alanında "geleneksel el sanatları ustası" ünvanı verildi.

Çocukluğunun geçtiği Kastamonu'ya yaklaşık 60 yıl sonra festival için gelerek çocuklara uçurtma yapmayı öğreten Süzme, AA muhabirine, Kastamonu'yu çok sevdiğini söyledi.

İlkokul öğretmeninden çok şey öğrendiğini vurgulayan Süzme, "Önce ahşaptan çakı, bıçak yapardım. Sonra trampetlerin bagetlerini yaptırdı öğretmenim. Sonrasında geliştirdik kendimizi. Tezgahlarda kızak yapılırdı, kızak yapmayı öğrendim. O dönem Kastamonu'nun en güzel kızaklarını ben yapmaya başladım. Bundan para kazanmaya başladım ve sanatımı geliştirdim." dedi.

Kastamonu'da uçurtmanın ayrı yeri olduğunu belirten Süzme, "Kastamonu'da uçurtma yapan çok değerli ağabeyler vardı. O dönem onlardan uçurtma yapmayı öğrendim. Kastamonu'da ilk yapılan şeylerden biri, şehzade uçurtmalarıydı. Ülkemizin en değerli uçurtmaları burada yapılıyordu. Uçurtma ve ahşap oyuncak yapmayı burada öğrendim." diye konuştu.

Süzme, Antalya'da ahşap oyuncak ve uçurtma ustalığı yaptığına dikkati çekerek, ahşap oyuncaklara tutkusunun kendisine, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatları ustası ünvanını getirdiğini söyledi.

Kastamonu ile bağını koparmadığına işaret eden Süzme, şunları kaydetti:

"Bir arkadaşımız sayesinde Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile tanıştık. Özel bireylerimize oyuncaklar göndermeye başladım. Huriye ablamıza bir sözümüz vardı, gelip burada onlara uçurtma yapmak. Özel bireylerimizle uçurtma yaptık. Kastamonu'daki tüm çocuklara da uçurtma yapıyoruz. Yaklaşık 60 yıl sonra tekrar Kastamonu'ya geldiğim için çok mutluyum. Çocukluğumun geçtiği, uçurtma yapmayı, sanatı öğrendiğim şehre hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Etkinliğe katılan 7. sınıf öğrencisi Elif Nur Vahitoğlu, uçurtma yapmayı daha önce bilmediğini anlatarak, "Her şey için çok teşekkür ederim. Yaptığım uçurtmayı köyde uçurmayı düşünüyorum." dedi.

8. sınıf öğrencisi Tuba Naz Demirci de uçurtma uçurmayı sevdiğini dile getirerek, "Burada çok eğlenceli vakit geçirdim. Bu etkinliği yapanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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