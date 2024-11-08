Ai-Da'nın Turing Portresi 1,08 Milyon Dolara Satıldı - Son Dakika
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Ai-Da'nın Turing Portresi 1,08 Milyon Dolara Satıldı

Yapay zeka ile yaratılan Alan Turing portresi, açık artırmada 1,08 milyon dolara alıcı buldu.

08.11.2024 12:16
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Yapay zekayla çalışan insansı robot "Ai-Da"nın ürettiği, bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul eden ünlü İngiliz matematikçi ve kriptolog Alan Turing'in portresi, çıkartıldığı açık arttırmada 1,08 milyon dolara alıcı buldu.

The Guardian'ın haberine göre, bir açık attırmada satılan ilk insansı robotun eseri, New York'ta çıkarıldığı açık arttırmada sahibini buldu.

Portre için verilen ön tekliflerin 120 ila 180 bin dolar olduğu gözlemlenirken, adını dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilen Ada Lovelace'den alan "Ai-Da"nın ürettiği eser açık attırmada 1,08 milyon dolara satıldı.

"Ai-Da"nın ürettiği Alan Turing'in portresi, stüdyo üyeleriyle yaptığı konuşmalar aracılığıyla fikirler üreten insansı robotun, "yapay zekanın iyiliği" konulu bir tartışma sırasında Turing'in bir resminin ortaya çıkarılmasını önermesiyle oluşturuldu.

Robota hangi stil, renk, içerik, ton ve dokuyu kullanacağının sorulmasının ardından "Ai-Da" gözlerindeki kameraları kullanarak Turing'in bir resmine bakıp bu portreyi oluşturdu.

İletişim kurmak için yapay zeka teknolojisi kullanan "Ai-Da", çalışmalarının temel değerinin, gelişmekte olan teknolojiler hakkında kurulacak diyaloglar için bir "katalizör" olması olduğunu belirtti.

Oxford ve Birmingham üniversitelerindeki yapay zeka uzmanlarıyla çalışarak Ai-Da'yı geliştiren Aidan Meller, konuya ilişkin tarihin en büyük sanatçılarının toplumun değişimlerini hem kutlayan hem de sorgulayan sanatçılar olduğunu ifade etti.

Eserin Turing'in yapay zekayı yönetme konusunda karşılaşılacak zorluklar konusunda uyarılarını yansıttığını belirten Meller, Ai-Da'nın eserlerinin "yapay zekanın gücünün insanlığı nereye götüreceğini ve bu gücün kullanılmasında ortaya konan küresel yarışı sorgulattığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ai-Da'nın Turing Portresi 1,08 Milyon Dolara Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ai-Da'nın Turing Portresi 1,08 Milyon Dolara Satıldı - Son Dakika
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