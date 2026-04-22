AİÇÜ'den Gazze'ye Destek Yürüyüşü
AİÇÜ'den Gazze'ye Destek Yürüyüşü

22.04.2026 15:31
İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde STK'lar, akademisyenler ve öğrenciler Gazze katliamlarını protesto etti.

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) kampüsünde bir araya gelen STK temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler İsrail'in idam yasasına ve Gazze'deki katliamlara tepki için yürüdü.

Kampüsteki Nurettin Atmaca Üniversite Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toplanan grup, rektörlük binasına doğru yürüyüşe geçti. Tekbir getiren katılımcılar, Gazze'de uygulanan katliamı sloganlarla protesto etti. Rektörlük binası önünde ortak basın metnini okuyan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesinin kabul edilmesini 'ayrımcılığın kurumsallaşması' olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Gülçin, "İsrail, ağır insan hakları ihlalleri ile uluslararası normları erozyona uğratmakta ve cezasız kalan eylemlerinden güç alarak yeni ihlallere zemin hazırlamaktadır. 7 Ekim'den bu yana hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin hedef alınması, açlığın bir silah olarak kullanılması kabul edilemez bir insanlık suçudur" dedi.

Filistin'de eğitim hakkı elinden alınan öğrencilere ve akademik faaliyetleri duran bilim insanlarına da değinen Prof. Dr. Gülçin, akademinin sadece bilgi üretim merkezi değil, aynı zamanda bir vicdan merkezi olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun sessizliğini 'adalet duygusunun zedelenmesi' olarak yorumlayan Prof. Dr. Gülçin, şu çağrıda bulundu:

"Sessizlik, bu zulmün devamına zemin hazırlamaktadır. Bizler, mazlumun yanında durmaya ve adalet çağrısını yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm vicdan sahibi insanları bu dram karşısında somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Kaynak: DHA

