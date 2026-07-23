Uluslararası öğrenciler, eskişehir\'de yerel tohumun yolculuğunu keşfetti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yerel Tohum Üretim Merkezi, AIESEC kapsamında kentte bulunan uluslararası öğrencileri ağırladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yerel Tohum Üretim Merkezi, AIESEC kapsamında kentte bulunan uluslararası öğrencileri ağırladı. Farklı ülkelerden gelen ve kültürlerarası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan AIESEC öğrencileri, yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında uzman personel tarafından merkezin işleyişi, yerel tohumların üretim süreçleri ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yürütülen projelere ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

ÜRETİM SÜREÇLERİ ANLATILDI

Teknik gezi kapsamında öğrenciler, merkezin yanı sıra fidan ve çiçek üretim seralarını da ziyaret etti. Uzman ekipler eşliğinde üretim alanlarını gezen öğrenciler, ağaç, çalı ve mevsimlik çiçeklerin üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Gezi boyunca bitkilerin tohumdan fideye, fidandan üretim sahalarına uzanan yetiştirilme aşamaları detaylı şekilde anlatıldı.

Sulama, bakım, çoğaltma ve yetiştirme tekniklerine ilişkin verilen bilgiler, uluslararası öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Öğrenciler, merak ettikleri tüm soruları uzmanlara yönelterek üretim süreçleri ile ilgili kapsamlı bilgi aldı.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN GEÇİRDİLER

Program kapsamında ayrıca Ağaç Üretim Sahası'nda yürütülen "Doğaya Sarılan Eller" etkinliği de gerçekleştirildi. Çevre bilincini artırmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler, doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan tohum topu atölyesine katıldı. Kendi tohum toplarını hazırlayan gençler, doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşarken sürdürülebilir yaşam konusunda da farkındalık kazandı.

Renkli görüntülere sahne olan ziyaret boyunca uluslararası öğrenciler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye duyarlı üretim çalışmaları ve yerel tohumların korunmasına yönelik projelerini takdirle karşıladı.

Katılımcılar, hem teknik bilgiler edinmenin hem de doğayla iç içe keyifli zaman geçirmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.