Aigai Antik Kenti'nde Tarihi Buluntu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aigai Antik Kenti'nde Tarihi Buluntu

25.02.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demeter-Kore Tapınağı'nda 3 bin 'hydriskos' su kabı bulundu; kazılar 2026'da devam edecek.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi sınırlarındaki Aigai Antik Kenti'nde, ilk kez kazı yapılan Demeter- Kore Tapınağı'nda 3 bin adet 'hydriskos' olarak adlandırılan küçük su kabı bulundu. Adak ve kutsal arınma törenlerinde kullanıldığı değerlendirilen pişmiş toprak kaplar birleştirilerek, kazı deposunda koruma altına alındı.

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan Manisa'daki Aigai Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları tamamlandı. 2025 kazı sezonunda ilk kez Demeter-Kore Tapınağı'nda kapsamlı kazı gerçekleştirildi. Toprağın ve bereketin tanrıçası Demeter ile kızı Kore'ye (Persephone) adanan tapınakta, adak ve arınma törenlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin adet 'hydriskos' olarak adlandırılan küçük su kabı bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yürütülen çalışmaların 2025'nin Nisan ayında başlayıp, 6-7 ay sürdüğünü söyledi. Tapınağın 1880'li yıllarda tespit edildiğini ancak bugüne kadar ayrıntılı biçimde araştırılmadığını belirten Prof. Dr. Sezgin, "2025 yılında ilk kez bu alanda kapsamlı kazı gerçekleştirdik ve son derece çarpıcı buluntulara ulaştık" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ AYNI ALANDA DEVAM EDECEK'

Aigai'nin bulunduğu coğrafyanın kıraç ve zorlu yapısına dikkati çeken Prof. Dr. Sezgin, "Demeter, toprağın ve bereketin tanrıçası. Bu coğrafyada tarımsal üretimin sürekliliği büyük önem taşıyor. Tanrıçaya belirli dönemlerde, törenlerle küçük pişmiş toprak kaplar içinde temiz su sunuluyordu. Kutsal kabul edilen bu kaplar özel bir alanda biriktirilmiş. Kazılarda bu birikim alanını ortaya çıkardık. Yaklaşık 3 bin adet hydriskos bulduk. Bu sayının mevcut buluntuların yalnızca bir bölümü olduğunu düşünüyoruz. 2026 yılı çalışmalarımız aynı alanda devam edecek" diye konuştu.

15 YILDA 1500'DEN 30 BİN ZİYARETÇİYE

Kazıların kamuoyunda geniş yer bulmasının ziyaretçi sayısına da yansıdığını belirten Prof. Dr. Sezgin, antik kentte resmi bilet uygulaması bulunmadığını ancak tutulan kayıtlara göre 2025 yılı boyunca 25-30 bin kişinin kenti ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretçi sayısının ekip ve görevlilerin tuttuğu kayıtlara göre belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Sezgin, "15 yıl önce yaklaşık 1500 olan ziyaretçi sayısı bugün 25-30 bin seviyelerine ulaştı. Bölgeye toplu ulaşım olmamasına rağmen bu artış önemli" dedi.

'EN SEVDİĞİMİZ KIŞ ROTALARINDAN BİRİ'

İzmir'in Foça ilçesinden 21 kişilik grupla antik kenti ziyaret eden Mesut Güneş ise Aigai'nin kış aylarında tercih ettikleri rotalardan biri olduğunu belirtip, "Burası en sevdiğimiz kış rotalarından biri. Yazın su kaynağı az olduğu için yürümek zor oluyor. Şubat ayı ziyaret için daha uygun. Yaklaşık 1,5 saat vakit geçirdik, memnun kaldık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Kore, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aigai Antik Kenti'nde Tarihi Buluntu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak İşte merak edilen o liste 2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:21:36. #7.13#
SON DAKİKA: Aigai Antik Kenti'nde Tarihi Buluntu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.